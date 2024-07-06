Kayaların üstünde güneşlenirken görüldü. Doğada en zor görülen sürüngen

Iğdır, doğu Anadolu’nun Çukurova’sı olarak bilinen bölgede birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Kafkas kelerleri, Iğdır’ın çeşitli yerlerinde nadir görülen sürüngen türlerinden biridir.

Karagüney köyünde sıcak havaların etkisiyle dışarı çıkan Kafkas kelerleri, öğle sıcaklarında kayalıklara tırmanarak güneşlenmektedirler.

Bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan bu nadir tür, özellikle kayalık alanlarda sıkça rastlanmaktadır. Kafkas kelerleri, doğada hem zehirli hem de zehirsiz böcek türlerini tüketerek tarıma olumlu katkıda bulunurlar.

Yumurtadan çıktıklarında 2-3 santimetre boyutlarında olan bu kelerler, zamanla büyüyerek kuyruklarıyla birlikte 30 santimetreye kadar ulaşabilirler. Kafkas kelerleri, Bitlis’in kuzeyinden Iğdır’a ve Kars bölgesine kadar olan geniş bir alanda yayılış gösterirler ve sonbaharın başlarına kadar yer üstünde yaşamlarını sürdürürler.