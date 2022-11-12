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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı

Osmaniye Sumbas'da kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi halat yardımıyla kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:07
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Kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi böyle kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
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İHA'da yer alan haberde, Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde dağlık alanda otlayan 7 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere indi. Keçiler teker teker ekipler tarafından güvenli alana çıkarıldı. Ekipler tarafından keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

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