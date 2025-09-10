Kayalıklarda mahsur kalan Alman vatandaşı kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan Alman vatandaşı David Can Maximilian Atasu (30), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.
Alman vatandaşı David Can Maximilian Atasu, öğle saatlerinde Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi’nin güney bloğuna gelen Atasu, yaklaşık 200 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kaldı.
Saat 14.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi. JAK ekibi halatlar yardımıyla kayalıklardaki Atasu'ya ulaştı. Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan Atasu'yu bulunduğu yerden indirdi. Atasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.