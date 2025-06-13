Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kaynak: İHA
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesinde kayalık alanda mahsur kalan keçiler, itfaiye, AFAD ve üniversite öğrencilerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.


Ayva Mahallesi merasında dağda keçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma personelleriyle koordineli şekilde harekete geçti.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen titiz çalışmaların ardından kayalıklarda mahsur kalan keçilere sağ salim ulaşıldı. Kurtarma operasyonuna Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri de katılarak hem müdahaleye destek verdi hem de uygulamalı saha deneyimi kazandı. Ekiplerin iş birliğiyle kısa sürede güvenli alana indirilen keçiler, sahibine teslim edildi.

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