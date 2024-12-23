Kayalıklarda mahsur kalan koyun böyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kayalıklarda mahsur kalan koyun böyle kurtarıldı

Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Cankurtaran botuna alınan koyun götürülerek sahibine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye ekipleri, zorlu arazi şartları altında gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonuyla, kayalıklara düşen koyunu sağ salim çıkarmayı başardı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla harekete geçen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.

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Kurtarma işleminin ardından koyun, sahibine teslim edilerek, olay sorunsuz bir şekilde sonlandırıldı. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

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