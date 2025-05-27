Kayalıklarda saklı hazine ortaya çıktı! Yürüyüş yaparken tesadüfen fark ettiler: Kutudan çil çil altın fışkırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayalıklarda saklı hazine ortaya çıktı! Yürüyüş yaparken tesadüfen fark ettiler: Kutudan çil çil altın fışkırdı

Çekya’da Krkonose Dağları’nda yürüyüşçüler, kayalıklarda altın bilezik ve eski madeni paralarla dolu kutu buldu. Eşyalar müzeye teslim edildi, kökeni ve tarihi araştırılıyor.

Çekya'nın doğusundaki Krkonose Dağları'nda yürüyüş yapan iki kişi kayalık bir yamaçta alüminyum kutu buldu. Kutudan altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para çıktı. Yürüyüşçüler, kutuyu Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim etti. Uzmanların, eşyaların hem tarihini hem de kim tarafından ve neden saklanmış olabileceğini araştırdığı bildirildi.

Müze Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak, kutudan çıkan paraların Çekya'ya ait olmadığını söyledi. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği ihtimalini doğuruyor. En yeni paranın 1921 tarihli olması, araştırmacıları şaşırttı. Koleksiyonun 2'nci Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabileceği değerlendiriliyor. Bir diğer ihtimal ise 1945'teki Alman göçü sırasında gizlenmiş olması.

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