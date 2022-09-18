Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafta sonunu arkadaşlarıyla geçirmek isteyen 20 yaşındaki genç, gittiği tabiat parkında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında oğluna seslenen anne, "Sercan gel oğlum, gel karaciğerim. Akşam oldu oğlum gel evimize gidelim" diyerek yürekleri sızlattı.
Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 21:19
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Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı
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