Kayalıkta mahsur kalan keçiler 3 gündür kurtarılmak için bekliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayalıkta mahsur kalan keçiler 3 gündür kurtarılmak için bekliyor

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında mahsur kalan 7 keçi kurtarılmayı bekliyor.

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında mahsur kalan 7 keçi kurtarılmayı bekliyor.

Tillo ilçesinin Hatrant köyü Botan kanyonunda kayalıklarda 7 keçi yaklaşık 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarılamıyor. Köylüler, keçilerin uzun süredir dağ yamacında mahsur kaldığını belirterek hayvanların kurtarılması için mücadele ettiklerini ifade etti. Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirtti.

Mahsur kalan keçiler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayalıkta mahsur kalan keçiler 3 gündür kurtarılmak için bekliyor

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