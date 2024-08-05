Kayapınar Tapu Müdürlüğü'nden

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

Kayapınar Tapu Müdürlüğü'nden;

ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Hatipoğlu Mah. 101 ada 72 ve 101 ada 74 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; Diyarbakır 4. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 10/01/2024 tarihli ve 2024/30 Esas - 2024/60 Karar sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından Ayten EREN 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.

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