Kaybolan büyükbaş hayvanlar sahibine kavuştu!

Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İhbar hattını arayan 1 kişi, merkez Eşmeyazı köyünde 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kayıp hayvanları bulunması için çalışmalar çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda,10 büyükbaş hayvan canlı halde merkez Hacıveli köyü yaylasında bulundu. Jandarma daha sonra bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.