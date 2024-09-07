Kaybolan engelli vatandaş 11 saat sonra arazide uyurken bulundu

Kaynak: DHA
Kaybolan engelli vatandaş 11 saat sonra arazide uyurken bulundu

Gaziantep’te, kaybolan zihinsel engelli 47 yaşındaki Dede Aslan, 11 saat sonra, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken bulundu.

İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Dede Aslan, evine geri gelmeyince ailesi aramaya başladı. Mahalle muhtarı İlhan Horoz, ailesi Aslan'a ulaşamayınca olayı jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen Jandarma ve mahallelinin de katıldığı geniş çaplı arama başlatıldı.

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Ekipler, 11 saat sonra, akşam saatlerinde Dede Aslan'ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken buldu. Sağlık kontrolüne sokulan Aslan’ın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, ailesi ise ekiplere teşekkür etti.

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