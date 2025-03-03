Kaybolan genç kız dağlık alanda bulundu

Siirt'te evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki kız çocuğu E.B., ekiplerin dron destekli 20 saatlik arama çalışması sonucu 5 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Genç kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Siirt’te 1 Mart’ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan kızları E.B. için ailesi, Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalara, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de katıldı. Dron destekli aramalar sonucunda kaybolan E.B., 20’nci saatte evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt-Eruh yolundaki dağlık alanda bulundu.

E.B. ilk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.