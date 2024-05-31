Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek

Mevlana Mahallesi Buhara Sokak'ta oturan Tuna, sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendiğinde henüz iki aylıktı ve ona adeta çocuğu gibi baktı. Ancak bir hafta önce "Mutlu" ortadan kayboldu ve Tuna, kedisini bulmak için her yerde aradı ama sonuç alamadı. Tuna, kedisini bulana 3 bin lira ödül vereceğini belirtti.

Tuna, kedisi "Mutlu"yu buldukları zamanı şöyle anlattı:

"Mutlu'yu 4 buçuk yıl önce arabanın altında, etrafında köpekler varken ve çok ağlarken bulduk. Çocuklarım ve apartmandakilerin yardımıyla onu çıkardık. O zamandan beri bizimle birlikteydi. Çok sakin, uysal ve korkak bir kediydi; sinekten, arıdan bile korkardı."

Tuna, "Mutlu"yu bulmak için el ilanları bastırdıklarını ve her yere dağıttıklarını belirtti.

Çevredeki duyarlı insanların kendilerine yardımcı olduğunu ve benzettikleri kedilerin fotoğraflarını attıklarını ancak henüz "Mutlu"yu bulamadıklarını ifade etti.

"Bulunduğu zamanki mutluluğumuzla 5 bin, 10 bin lira bile ödül verebilirim" diyen Tuna, aramaktan vazgeçmeyeceğini ve kedisine kavuşmayı ümit ettiğini belirtti.

Tuna, kedisinin evlatları gibi olduğunu ve onu bulan kişiden geri getirmesini rica etti. "Eğer birisi bulduysa rica ediyorum bizi kavuştursun birbirimize" şeklinde konuştu.