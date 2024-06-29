Kaybolan kocasını, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

Kaynak: İHA
Kaybolan kocasını, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak bildirilen 24 yaşındaki H.Ç., boş bir arazide park halinde bulunan otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından, ölen adamın 5 yıllık karısı B.Z.Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen İ.Ö. gözaltına alındı.

Dinar ilçe merkezinde meydana gelen olayda, B.Z.Ç., kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek polise başvurdu. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında park halinde olduğunu tespit etti. Olay yerine giden ekipler, aracın kapısını açtıklarında H.Ç.'yi şoför koltuğunda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, H.Ç.'nin kafasından tek kurşunla vurulduğunu belirledi.

Polis, soruşturmayı derinleştirerek H.Ç.'nin karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. B.Z.Ç.'nin telefonunu inceleyen ekipler, karısının İ.Ö. ile gönül ilişkisi bulunduğunu ortaya çıkardı ve İ.Ö.'yü de gözaltına aldı. B.Z.Ç., ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf etti. İ.Ö. de cinayeti doğrulayarak, olayda kullandığı silahı kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti.

Gözaltına alınan B.Z.Ç. ve İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, şahısların gün içinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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