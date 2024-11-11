Kaybolan koyunlar dronla bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaybolan koyunlar dronla bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Giyimli Mahallesi'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, mahalle okulunda görev yapan öğretmen Emrah Yıldız'ın hobi olarak kullandığı dronla 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Giyimli Mahallesi'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, mahalle okulunda görev yapan öğretmen Emrah Yıldız'ın hobi olarak kullandığı dronla 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Yıldızın dronla yönlendirdiği koyunlar, tekrar sürüye döndü.

Gürpınar ilçesinin kırsal Giyimli Mahallesi kırsalında çoban tarafından otlatılan sürüdeki bazı koyunların kaybolduğunun fark edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen Giyimli İlkokulu'nda görevli öğretmen Emrah Yıldız, hobi olarak kullandığı dronla bölgeyi havadan kontrol etti. Yıldız, yaptığı kontrollerde kayıp 30 koyunun sürünün bulunduğu alandan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğunu belirledi. Öğretmen Yıldız'ın dron ile yaptığı yönlendirmelerle de kayıp koyunlar, sürünün bulunduğu alana geldi. Çoban ve hayvan sahipleri öğretmen Emrah Yıldız'a teşekkür etti.

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