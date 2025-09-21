Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen çalışmayla bulundu.

Erzincan’da kaybolan 300 koyun İHA desteği ile bulundu. Yürekli köyünde yaşayan İ.K, 300 küçükbaş hayvanı Kazamtepe mevkisinde otlatmak için dağlık araziye çıkardı.

Havanın kararması üzerine hayvanları otladığı bölgeye giden İ.K, sürünün bölgede olmadığını gördü.

Hayvanlarını arayıp bulamayan sürü sahibi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından, İHA desteğiyle bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından 5 kilometre uzaklıkta Yayladüzü mevkisi kırsalında bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.

