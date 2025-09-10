Kaybolan otizmli çocuğu jandarma buldu

Vaka, Aksaray'ın merkeze bağlı Ekeciktol köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekeciktol köyünde ikamet eden 15 yaşındaki otizmli D.K., akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmedi. Evlatlarını bulamayan aile, çocuğun bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu.

Bildirim üzerine jandarma ekipleri bölgeye giderek kısa sürede arama kurtarma çalışması başlattı. Şahitlerin beyanlarından hareket eden jandarma ekipleri, Tepesi Delik Kucak mevkiinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede gerçekleştirilen aramada kaybolan çocuk, görevlilerce köye 2 kilometre mesafede bir ağıl içinde bulundu. Sağlık personeline kontrolden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.