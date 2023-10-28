Kaybolan otizmli çocuğun cesedine ulaşıldı

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, çocuğun cesedini dere yatağında buldu.

Annesiyle Bahçede Oynarken Kayboldu

Olay, Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Cahit Tekin, annesiyle evlerinin önündeki bahçede oynuyordu. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Tekin, bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dere Yatağında Kıyafetleri ve Cesedi Bulundu

Kaybolan Mustafa Cahit Tekin’in en son dere yatağı civarında görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere kenarında bir poşet içinde çocuğun kıyafetlerini buldu. Arama çalışmalarının 4’üncü saatinde dalgıçlar, Mustafa’nın cesedini derede buldu.

Ailesi Sinir Krizi Geçirdi

Mustafa’nın öldüğünü öğrenen anne ve baba sinir krizi geçirdi. Aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Mustafa’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, Mustafa’nın nasıl kaybolduğunu ve ölüm sebebini araştırıyor.