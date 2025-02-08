Kaybolan uçağın enkazı bulundu! İçerisinde 10 kişi vardı

Kaynak: AA
Kaybolan uçağın enkazı bulundu! İçerisinde 10 kişi vardı

ABD’nin Alaska eyaletinde havadayken gizemli bir şekilde kaybolan Bering Air uçağının enkazına ulaşıldı. İçerisinde bulunan 10 kişiden 3’nün cansız bedenine ulaşıldı. 7 kişinde uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı açıklandı.

ABD'nin Alaska eyaletinde dün Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere 10 kişiyle havalandıktan bir süre sonra radardan kaybolan Bering Air'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağı bulundu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, uçağın düştüğü ve enkazına Nome yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Diğer 7 kişinin de uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı.

İçerisinde 9 yolcu 1 pilot bulunuyordu! Havada kayboldu

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

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