Kaybolan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Eflani ilçesine bağlı Ulugeçit köyünde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre köyde ikamet eden 73 yaşındaki Satı Tunç isimli yalı adam için kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Tunç’u ormanlık alan içerisinde bilinci kapalı halde buldu. Yapılan kontrollerde şahsın yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesinden sonra Tunç’un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesim ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.