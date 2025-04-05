'Kayda Geçsin' ekibi yine olay yarattı! Medya dünyası bunu konuşuyor…

Halk TV YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ağırlanınca kanalda program yapan 'Kayda Geçsin' ekibi tepki olarak istifa etmişti. 'Kayda Geçsin' ekibinin yeni adresi ise YouTube oldu. Onlar TV YouTube kanalında ilk programları rekor izlenmeye imza atarken, binlerce aboneye ulaştı.

KÜTAHYALI’NIN HALK TV YOUTUBE YAYININA ÇIKMASI SONRASI İSTİFA ETMİŞLERDİ

'Kayda Geçsin' programında yer alan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, Halk TV YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ağırlanınca istifalarını sundu. Geçtiğimiz günlerde Ayrılan gazeteciler yeniden ekranlara dönme kararı almıştı.

ONLAR TV’Yİ DUYURDULAR

Gazeteci Pehlivan, yeni adreslerinin Onlar TV adlı YouTube kanalı olduğunu X hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

"Ve artık biz de YouTube’dayız… Yeni kanalımızda ve yeni stüdyoda, yakından bildiğiniz gazetecilik için yeni bir yolculuktayız. Özel dosya programları, hiçbir yerde duyamayacağınız analizler ve belgesellerle YouTube’a “Onlar” geldi. Bir başka yayıncılık için Onlar TV’ye bekliyoruz... İlk canlı yayın yarın (Perşembe) 20.00'de."

1 MİLYON İZLENMEYİ GEÇEREK MEDYADA GENİŞ YER BULDULAR

“Türkiye'yi şimdi ne bekliyor?” başlıklı ilk yayın ise 1 milyon 128 bin izlenmeye gelerek pek çok kanalın YouTube izlenmesini geçti. Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Barış Terkoğlu’nun olduğu program sosyal medyada dikkat çekti. Yayın, özel haber dosyaları ve gerçek araştırmacı gazetecilik ilkeleriyle izleyiciye önemli bilgiler sunuyor. Kanalın abone sayısı ise 474 bine ulaştığı görüldü.