Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu. Rasim Ozan Kütahyalı krizi Halk Tv'de ayrılık getirmişti

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Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu. Rasim Ozan Kütahyalı krizi Halk Tv'de ayrılık getirmişti

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'deki röportajına tepki gösteren Kayda Geçsin ekibi kanaldan ayrılmıştı. Gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ın yeni adresi belli oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv'nin YouTube kanalına röportaj vermesi hem izleyiciler hem de bazı gazeteciler tarafından eleştirilmişti.

Kanal içindeki gazetecileri de rahatsız eden durumun ardından art arda istifalar gelmişti. Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan bu istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Krizin büyümesinin ardından kendi kanalında açıklama yapmak isteyen kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, Kayda Geçsin ekibi tarafından kendi kanalında açıklama yapmasına izin verilmemişti. Kayda Geçsin ekibi ise krizin ardından kanaldan ayrıldıklarını duyurmuştu.

YENİ ADRESLERİ BELLİ OLDU!

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Günler sonra ise Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu. Oğuzhan Uğur, gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ı paylaşımına etiketleyerek, "Kayda Geçsin ekibi Youtube'ye geliyor" dedi. Uğur, ekip ile çektiği fotoğrafını paylaştı.

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