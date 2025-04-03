'Kayda Geçsin' ekibinin yeni adresi belli oldu. "Ve başlıyoruz"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Kayda Geçsin' ekibinin yeni adresi belli oldu. "Ve başlıyoruz"

Halk TV'den aynı anda ayrılan 'Kayda Geçsin' ekibindeki gazeteciler, Onlar TV adlı YouTube kanalı üzerinden yayınlarına devam edecek.

Halk TV YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ağırlanınca kanalda çalışan gazetecilerden tepki gelmişti.

'Kayda Geçsin' programında yer alan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan programa veda ederek, kanaldan ayrılmıştı. Ayrılan gazeteciler yeniden ekranlara dönme kararı aldı. Kayda Geçsin ekibi YouTube kanalında yayına devam edecek.

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Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medyadan yeni adreslerini paylaştı.

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Gazeteci Pehlivan, yeni adreslerinin Onlar TV adlı YouTube kanalı olduğunu X hesabından şu sözlerle paylaştı.

"Ve artık biz de YouTube’dayız… Yeni kanalımızda ve yeni stüdyoda, yakından bildiğiniz gazetecilik için yeni bir yolculuktayız. Özel dosya programları, hiçbir yerde duyamayacağınız analizler ve belgesellerle YouTube’a “Onlar” geldi. Bir başka yayıncılık için Onlar TV’ye bekliyoruz... İlk canlı yayın yarın (Perşembe) 20.00'de."

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