Kaygan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarparak durabildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halinde devam eden otomobil, kaygan yol nedeniyle virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

KAYNAK: İHA
Kaygan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarparak durabildi

Kaza, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Viyadüğü’nde meydana geldi. Elif S. yönetimindeki otomobil, Çerkezköy istikametinde seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak duran araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü Elif S. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

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Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılana kadar, köprü üzerindeki araç geçişi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

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Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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