Kaygı bozukluğu belirtileri neler?

Bu bozukluk, kişinin sosyal, mesleki ve kişisel yaşamını olumsuz etkileyebilir. İşte kaygı bozukluğunun belirtileri:

1. Fiziksel Belirtiler

Kalp çarpıntısı : Kalbin hızla atması veya düzensiz atması.

: Kalbin hızla atması veya düzensiz atması. Nefes darlığı : Derin nefes almakta zorlanma, boğuluyormuş gibi hissetme.

: Derin nefes almakta zorlanma, boğuluyormuş gibi hissetme. Kas gerginliği : Kasların sürekli gergin ve kasılmış halde olması.

: Kasların sürekli gergin ve kasılmış halde olması. Terleme : Özellikle avuç içi veya vücudun genelinde aşırı terleme.

: Özellikle avuç içi veya vücudun genelinde aşırı terleme. Baş dönmesi veya sersemlik hissi : Özellikle yoğun stres dönemlerinde baş dönmesi yaşama.

: Özellikle yoğun stres dönemlerinde baş dönmesi yaşama. Mide bulantısı veya sindirim sorunları : Mide ağrısı, mide bulantısı, hazımsızlık, ishal.

: Mide ağrısı, mide bulantısı, hazımsızlık, ishal. Ellerde veya vücutta titreme : Yoğun kaygı anlarında vücudun titremesi.

: Yoğun kaygı anlarında vücudun titremesi. Uyku bozuklukları: Uyuyamama, uykuya dalmakta zorluk veya sık sık uyanma.

2. Duygusal Belirtiler

Sürekli huzursuzluk : Kişinin sürekli olarak bir şeylerin kötü gideceğini hissetmesi.

: Kişinin sürekli olarak bir şeylerin kötü gideceğini hissetmesi. Konsantrasyon zorluğu : Düşüncelerin dağılması ve odaklanmakta zorlanma.

: Düşüncelerin dağılması ve odaklanmakta zorlanma. Tahammülsüzlük : Küçük sorunlara karşı aşırı tepkiler verme, sinirlilik hali.

: Küçük sorunlara karşı aşırı tepkiler verme, sinirlilik hali. Kontrol kaybı korkusu : Her an kontrolünü kaybedip kötü bir şey olacağı hissi.

: Her an kontrolünü kaybedip kötü bir şey olacağı hissi. Sürekli endişe : Gerçekçi olmayan veya sürekli bir geleceğe yönelik endişe hali.

: Gerçekçi olmayan veya sürekli bir geleceğe yönelik endişe hali. Kendini tehdit altında hissetme: Herhangi bir sebep olmaksızın tehlike altında olunduğu hissi.

3. Davranışsal Belirtiler

Sosyal ortamlardan kaçınma : Toplum içine girmekten çekinme, sosyal ilişkilerden uzaklaşma.

: Toplum içine girmekten çekinme, sosyal ilişkilerden uzaklaşma. Sürekli güvence arama : Yakın çevresinden sürekli onay veya güvence isteme.

: Yakın çevresinden sürekli onay veya güvence isteme. Planlama ve aşırı dikkat : Olası kötü senaryoları önlemek için sürekli bir plan yapma ve aşırı dikkat gösterme.

: Olası kötü senaryoları önlemek için sürekli bir plan yapma ve aşırı dikkat gösterme. Kaçma veya saklanma eğilimi: Endişe yaratan durumlardan kaçınma ya da bu durumlardan tamamen uzaklaşma.

4. Zihinsel Belirtiler

Felaketleştirme : Küçük bir olayı bile büyütüp en kötü senaryoyu düşünme.

: Küçük bir olayı bile büyütüp en kötü senaryoyu düşünme. Kendini eleştirme : Sürekli olarak kendini eleştirme, yetersizlik hisleri.

: Sürekli olarak kendini eleştirme, yetersizlik hisleri. Korkuların yoğunlaşması : Gündelik hayatta mantıklı olmayan korkuların yoğunlaşması (örn. kalabalıklar, yükseklikler, kapalı alanlar).

: Gündelik hayatta mantıklı olmayan korkuların yoğunlaşması (örn. kalabalıklar, yükseklikler, kapalı alanlar). Sürekli tekrarlayan düşünceler: Aklın sürekli aynı endişelere saplanıp kalması.

5. Sosyal Belirtiler

İlişki sorunları : Aile, arkadaşlar veya iş yerindeki kişilerle iletişimde zorluklar.

: Aile, arkadaşlar veya iş yerindeki kişilerle iletişimde zorluklar. Yalnız kalma isteği: Sosyal ortamlardan tamamen uzaklaşma, yalnızlığı tercih etme.

UZMAN GÖRÜŞLERİ NE DİYOR?

Dr. Edmund Bourne, kaygı bozukluğunun hem fiziksel hem de zihinsel belirtilerle ortaya çıktığını ve bu belirtilerin kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirtir. Tedavi sürecinde hem psikolojik hem de biyolojik desteklerin bir arada kullanılması gerektiğini vurgular.

Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre, kaygı bozukluğunun tedavi edilmediği durumlarda uzun vadeli sağlık sorunlarına (yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi) yol açabileceği belirtilmektedir.

Kaygı bozukluğu belirtilerini fark eden kişiler, bir uzmandan yardım alarak terapi, ilaç tedavisi ya da yaşam tarzı değişiklikleri ile bu durumu yönetebilir.