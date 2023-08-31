Kayın ağacı romatizma iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılara iyi gelen kayın ağacının faydaları dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

-Romatizma neden

KAYIN AĞACI NASIL KULLANILIR?

Kayın ağacı kabuklarından elde edilen krem eklem ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Avrupa da genellikle kayın bu şekilde yapılır. Bunun yanı sıra kayın ağacından kanepe, yatak ve sehpa üretilir. Dünyanın en yüksek oksijen kaynağı olduğundan oldukça gözde ve değerlidir. Ayrıca 5 su bardağı suya 20 gram kayın yaprağı ekleyip 4 dakika kaynatın. Daha sonra kuru yaprakların 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Günde en fazla 2 bardak içilmesi önerilir. Ancak tüketilmeden önce bir alternatif tıp uzmanına danışılması gerekir.