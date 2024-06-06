Kayınbiraderi cinayeti itiraf etmişti: 6 kişi tutuklandı

Aralık ayında kaybolan ve üç çocuk babası olan Mehmet Ali Özdemir’in cesedi yaklaşık 20 gün sonra bulundu. Özdemir’in yakınları, olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programda yaşanan gelişmelerin ardından, Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet G., cinayeti işlediğini itiraf etti ve polis tarafından gözaltına alındı.

Mehmet G.’nin ifadesi doğrultusunda, Özdemir’in eşi Meryem Özdemir, diğer kayınbiraderi M.G., eşinin kuzenleri H.G. ve S.G., eşinin annesi H.G., eşinin babası İ.G., ve eşinin amcası Y.G. olmak üzere 8 kişi üç farklı adrese yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.G. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişi tutuklandı. Cinayette kullanılan silah ise polis tarafından toprağa gömülü halde bulundu.