23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından şok sözler

Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından şok sözler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasının, kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla vurduğu Gülbeyaz D. adlı kadın, mahkemede ilginç ifadeler kullandı. Gülbeyaz D., kocası için, "Şikayetimden vazgeçiyorum. Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:05
Takip Et

Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından ilginç sözler. İstese öldürürdü o iyi bir insan

Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından şok sözler
+
Aa
-

24 Aralık 2018 tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz D.'yı sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülbeyaz D. ile Sami K. daha sonra boşandı. 

"İSTESE ÖLDÜREBİLİRDİ AMA ÖLDÜRMEDİ, O İYİ BİR İNSAN"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Sami K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen Sami K., Gülbeyaz D. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Sami K., "Gülbeyaz'ı öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum. Beraatımı istiyorum" dedi.

"DUYGUSAL MANADA KONUŞMAM OLDU"

Sami K.'dan boşandığını söyleyen Gülbeyaz D. ise, "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ses analizinde tespit edildiği üzere Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" diye konuştu.

MÜTAALA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Sami K'.nın "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
3
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
4
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
5
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
6
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
7
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.