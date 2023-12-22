Kayınpederi ve Kayınvalidesi tarafından pusu kurulan kadın öldüresiye dövüldü

Songül Kaya isimli bir genç kadın eşinden şiddet gördüğü gerekçesi ile 1 sene önce eşinden boşanmıştı. Boşanmasından sonra eski eşi ve ailesi tarafından sürekli tehdit gören Kaya, çocuklarını almaya gittiği esnada, sokakta saklanarak pusu kuran eski kayınvalide ve kayın pederi tarafından sopalarla darp edildi.

Genç kadın şikayetçi olduktan sonra kendisine saldıran F.C ve S.C önce gözaltına alındı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BİRDEN YUMRUK YEDİM”

Olay anını anlatan mağdur kadın 10 yıllık evlilik hayatında birçok kez şiddete uğradığını, gözünde sigara söndürüldüğünü ve kemerle dövüldüğünü söyledi.

Boşanmasının ardından sürekli bir şekilde tehditler aldığını söyleyen kadın şiddete uğradığı zaman, çocuklarını babalarından almak için sokağa çıktığını ve bu esnada saldırıya uğradığını, sopalarla kendisine saldırdıklarını söyledi.

MESLEĞİ İLE TEHDİT ETTİKTEN SONRA BOŞANABİLDİ

Songül Kaya, eşinin Müdür yardımcısı olduğunu ve halen eğitim vermeye devam ettiğini açıkladı. Eşinin kendisine şiddet uygularken sürekli olarak “Mesleğimden olursam seni de aileni de öldürürüm” şeklinde tehdit ettiğini söyleyen mağdur kadın, eski eşinin halen tehditler savurduğunu ve bundan sebeple ceza almasını istediğini söyledi.

11 kere darp raporu alan kadın, eşinin kendisini “Seni acı çektire çektire öldüreceğim” şeklinde konuştuğunu söylerken yetkililerin, eski eşini durdurmasını ve Devletin kendisini korumasını istedi.