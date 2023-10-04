Kayıp 3 kardeşten kahreden haber geldi. Sokakta oynuyorlardı

Sancaktepe'de sokakta oynarken aynı anda kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden acı haber geldi. 3 çocuğun cansız bedenleri bir inşaatın su dolu temelinde bulundu.

KAYNAK: DHA
Kayıp 3 kardeşten kahreden haber geldi. Sokakta oynuyorlardı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kayboldu. Sokakta oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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