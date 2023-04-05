5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu

Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu

İzmir'de kayıp olan 56 yaşındaki adamın kalbinden vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:34
Takip Et

Kayıp adam ölü bulundu

Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
+
Aa
-

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 56 yaşındaki adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Torbalı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan, dün akşam evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Latif Baştürk, boş arazide köylüler tarafından kalbinden vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Baştürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan ölü olarak bulunduğu yerde bir tüfek olduğu öğrenilen Baştürk’ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Hiç evlenmediği ve yaşlı ve yatalak olan annesine baktığı öğrenilen Latif Baştürk'ün ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
7
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.