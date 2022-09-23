﻿Kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 3 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan alzaymır hastası Neciba Yücedağ (67) bir daha geri dönmedi. Yücedağ, yakınları ve mahalleli tarafından aranmaya başlandı. Yakınları Yücedağ’ın izine rastlayamayınca yetkililerden yardım istedi. Sabahın erken saatlerinde polis, jandarma, Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDAS-DER) üyeleri, Yücedağ’ın yakınları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yoğun bir arama çalışmasına başlandı. Ekipler, mahalle mahalle gezerek her yerde Neciba Yücedağ'ı aradı.

Koordinasyon içerisinde ilçenin her yerine dağılan ekipler, Kani Heyder ve Cumhuriyet Mahallesi'nde ev ev gezerek Neciba Yücadağ’ın resmini gösterip görenlerin kendilerine bildirmelerini istedi.

Aramaya katılanlara teşekkür eden Neciba Yücedağ'ın oğlu Osman Yücedağ, ''Annem 3 gün önce öğle saatlerinden beri kayıp. Kendisi alzaymır hastasıdır. 3 gündür kendisini arıyoruz. Bununla beraber polis, jandarma ve mahalleli ile beraber arıyoruz. Annemin gören ve duyan ve bilgi sahibi olan bize haber verseler çok memnun kalacağız. Kendisi de 67 yaşındadır. Görgü tanıklarına göre en son Amed İş Merkezinin yanında görünmüş. Daha sonra Şemdinli yoluna doğru geldiği söylendi. Biz de o civarlarda arıyoruz. Biz annemizin bulması için herkesten ricamız, bulan bize ya da 112’ye ulaşsın. Çünkü artık endişe duyuyoruz’’ dedi.