YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede sağ olarak bulundu.

Cevizli Köyünde saat 11.30 sıralarında kaybolduğu ihbar edilen 86 yaşındaki H.A., İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD personeliyle birlikte toplam 30 kişiyle yürütülen arama çalışması sonucu bulundu. Yaşlı kadın sağlık durumu kontrol edildikten sonra ailesine teslim edildi.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, “Hasta vatandaşımızı sağ olarak bulduk, çok mutluyuz. Jandarma ve AFAD personelimizi tebrik ediyoruz.” dedi.

Aile ise duyarlılık gösteren ekiplere teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullandı.