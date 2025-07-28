Kayıp alzheimer hastası uçurumda bulundu!

Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp alzheimer hastası uçurumda bulundu!

Aksaray’da sabah saatlerinde kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Uslu, ekiplerin 16 saat süren yoğun arama çalışmasının ardından uçurumda ölü olarak bulundu.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Acı olay, Aksaray Merkez Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 6. Etap bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 06.30 sularında Mehmet Uslu’nun kaybolduğu yönünde yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine AFAD, Ulusal Kurtarma (UK) ve polis ekipleri seferber oldu. Kaybolma ihbarının ardından Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere TOKİ konutları, Yunus Emre Mahallesi ve çevresindeki arazilerde geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

AFAD koordinesinde yürütülen ve onlarca personelin katıldığı çalışmalar yaklaşık 16 saat boyunca aralıksız sürdü. Ekipler, gece saatlerine kadar süren aramalar sonucunda, yaşlı adamın cansız bedenini TOKİ 6. Etap konutlarının arkasındaki dağlık alanda, sarp kayalıklarla çevrili bir uçurumun dibinde buldu.

İlk incelemelere göre Mehmet Uslu’nun dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay yerine gelen polis, olay yeri inceleme ve UK ekipleri bölgede detaylı inceleme başlatırken, Mehmet Uslu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.


Yetkililer, özellikle Alzheimer hastası bireylerin takibinin daha dikkatli yapılması gerektiğini vurgulayarak, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

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