Kastamonu'da 9 gündür aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın dün ırmak kenarında cansız bedenlerinin bulunmuştu. Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik anne- oğulun kahreden bulunma hikayesini anlattı.

"Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik, kuzgunların uçtuğu yere baktığımızda kadının cansız bedenini gördük" dedi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 9 günlük aramalar sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni de dere yatağında bulundu.

Çelik, dünkü arama çalışmalarına destek vermek için arkadaşlarla birlikte araziye çıktıklarını söyledi. Havada gördükleri kuzgun kuşlarını takip ederek ormanlık alanda kayıp kadının cansız bedenine ulaştıklarını anlattı. Yanlarında arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğunu ifade eden Çelik "Hemen oturduğumuz yerin yaklaşık 100 metre yukarısında kuşların uçtuğu yere bakındık. Kadının cesedinin orada olduğunu gördük. Ben kadını olay yerinde gördüm, ardından ekiplere haber verdik. Daha sonra bizi olay yerinden uzaklaştırdılar. Emniyet güçleri geldi sonrasında" dedi.

"'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik" diyen Çelik, kuzgun kuşunun dolaştığı yerlere bakınca, bekledikleri yerin hemen 100 metre yukarısında kadının cesedine ulaştıktıklaırnı belirtti. Arazi şartlarının zor olduğunu aktaran Çelik, o bölgeye bir insanın gitmesinin çok güç olduğunu ifade ederek "Nasıl oraya gitmişler bilemiyorum, bir şey diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kayıp anne- oğul için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan 200 kişinin katıldığı ekipler günlerce geniş çaplı arama çalışması yapmıştı.

Kuzgunlar doğaları gereği leşçildir. Kurgunlar, et veya çürüyen bitki örtüsü gibi çürüyen biyokütleleri yemeyi tercih eder.