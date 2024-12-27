Kayıp balıkçılardan acı haber: Cansız bedeni sahile vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayıp balıkçılardan acı haber: Cansız bedeni sahile vurdu

Samsun’da tekneyle açıldıkları Karadeniz’de kaybolan iki balıkçıdan bir tanesinden acı haber geldi. Halil Kayış’ın cansız bedenin sahile vurdu. Evli ve üç çocuk babası Kayış, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Muharrem Sevgili’yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan "Muratım" isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muharrem Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Samsun’da kayıp balıkçılar için umutlar devam ediyorSamsun’da kayıp balıkçılar için umutlar devam ediyor

Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler batan balıkçı teknesinin bulunduğu yeri tespit etti. Tekne, mendireğin 500 metre açıklarında ve 8,5 metre derinlikte tek parça halinde bulundu. Ekipler, bulunan teknenin etrafında kayıp balıkçıları arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SAHİLE VURDU, BALIKÇILAR BULDU

Dün gece saatlerinde teknenin 700 metre güneybatı tarafında balıkçı Halil Kayış'ın cansız bedeni sahilde balıkçılar tarafından bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Kayış'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na kaldırıldı.

Kayıp balıkçılardan acı haber: Cansız bedeni sahile vurdu

Kayıp balıkçılardan acı haber: Cansız bedeni sahile vurdu

Kayıp balıkçılardan acı haber: Cansız bedeni sahile vurdu

Kayıp balıkçılardan acı haber: Cansız bedeni sahile vurdu

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