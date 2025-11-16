Sivas-Kayseri kara yolu İmaret köyünde saat 16.00 sıralarında demir yolunun kenarında hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, cesedin Medet Uzun'a ait olduğunu tespit etti. Uzun’un ailesinin dün polis merkezine başvurduğu ve kayıp olarak arandığı kaydedildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Medet Uzun'un cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.