Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 74 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in doberman cinsi köpeği dün eve geri döndü. Köpek Tina'nın sağlıklı ve bedeninde hiçbir leke olmaması ekiplerin dikkatini çekti. Tina, Berzeg'i arama çalışmalarına katılacak.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı

74 gün önce yürüyüş yapmak için ayrılan Korhan Berzeg ile köpeği Tina ormanda kaybolmuştu.

Haftalarca yapılan aramalara rağmen haber alınamayan Berzeg ve Tina için, ailesi 1 milyon dolar ödül açıklamıştı.

AFAD, jandarma, polis, arama kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmazken, 74. günde Tina, kırsal Armutlu Mahallesi'ne dün geri döndü.

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ VE VÜCUDUNDA HİÇBİR LEKE YOK

Tina, jandarma gözetimine alınırken, köpeğin köyde yaşayan Hülya Özkan isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdiği öğrenildi. Ayrıca köpeğin sağlıklı ve bedeninde hiçbir leke olmaması ekiplerin dikkatini çekti. Öte yandan köpek Tina'nın arama kurtarma çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Detayları Haber Global Muhabiri Ela Sezen Balıkesir Gönen'den aktardı.

TİNA ARAMA ÇALIŞAMLARINA KATILACAK

Berzeg'i arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde bu yönde yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri, Tina'yı da yanlarına alarak, kısıtlı sayıdaki personelle yakın bölgede keşif çalışması gerçekleştirdi. Uzmanlardan alınacak tavsiye ve bilgilerin ardından Tina'nın da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor.

Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan ve sonuç alınamayan bölge de yeniden taranacak.

'O KADAR UZUN SÜREDE KÖPEĞİN TEMİZ OLMASI İLGİNÇ'

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, Gönen'de kaybolduktan 74 gün sonra eve geri dönen Tina isimli Doberman cinsi köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının ilginç olduğunu söyledi. Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen Yalçın, "Köpekler sadık hayvanlardır. Doberman ırkı köpeklerin koruyucu özelliği çok fazladır. Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, 'alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması' ihtimalini getiriyor. Köpekler doğada uzun süre kalabilir. Özel eğitim görmüş olan Doberman ırkı bu köpek, ilk zamanlar sahibinin yerini birilerine göstermek istemiş olabilir ancak 74 gün uzun bir süreç olduğu için unutmuş olabilir ama yerini gösterebilir de. Böyle bir durum da var" dedi.

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