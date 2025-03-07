Kayıp epilesi hastasından iyi haber! 13 saatte bulundu

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta oturan epilepsi hastası Durdu Aktürk, öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Aktürk'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı. 13 süren arama çalışması sonucu Aktürk evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye kaldırılan Aktürk, daha sonra evine götürüldü.