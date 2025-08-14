Kayıp gencin cansız bedeni gölette bulundu

Olay, Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Havanın kararmasıyla birlikte eve dönmeyen Canal'ı endişelenen ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gölet çevresinde araştırma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda Canal'ın gölet kıyısında terlikleri tespit edildi. Gencin bulunması için bölgede arama-kurtarma faaliyeti başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin, gölete düşmüş olma olasılığına karşı da bölgeye dalgıç ekipleri yönlendirildi. Dalgıç ekiplerince gölette yapılan çalışmalar neticesinde gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Canal'ın cansız bedeni ekipler tarafından göletten çıkarılarak morga kaldırılırken, bölgede yapılan ilk incelemelere göre Canal'ın oltaya takılan balığı çekmek istediği sırada kayalıklardan kayarak gölete düştüğü ve boğulduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.