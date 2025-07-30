Kayıp gencin uçurumdaki çığlığı! Ekipler harekete geçti

Kaynak: DHA / İHA

Tekirdağ’da kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Ayberk, uçuruma düşmüş halde yaralı bulundu. İtfaiye ve AFAD’ın nefes kesen operasyonu ile kurtarılan Ayberk, hastaneye kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde, Ayberk K.'den bir süredir haber alamayan yakınları, saat 10.00 sıralarında, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayberk K.'nin en son görüldüğü Kumbağ Mahallesi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalarda, bölgedeki uçurumdan ses geldiğini fark eden ekipler, burada saat 12.30 sıralarında Ayberk K.'ye ulaştı. İhbarla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ayberk K., ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeyle çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Ayberk K., ambulansla Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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