Kayıp güzel ortaya çıktı

2014'te çıkarttığı Dale Papi adlı parçası Youtube'ta 87 milyondan fazla izlenen Rumen şarkıcı Larisa Borza, Aralık 1989'da Romanya'nın Lași kentinde dünyaya geldi.
Dale Papi ile müzik listelerini altüst eden Larisa'nın ikinci şarkısı olan Droppin da bomb ise YouTube'da 30 milyon izlenme sayısını aştı.
Rumen şarkıcı, sosyal medyada ve özellikle de İnstagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu.
Instagram'da yaklaşık 250.000 takipçisi olan güzel şarkıcı, bir kaç yıldan beri ortalarda gözükmüyordu.
Rumen yıldız, Instagram gönderilerinde sık sık vücudunu sergilemesiyle de ayrı bir üne kavuştu.
Her fırsatta doğayı ve kampçılığı çok sevdiğini belirten şarkıcı, sık sık doğa gezilerinden fotoğraf paylaşıyor.
Larisa müzik ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra kişisel hayatı ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sık sık bahsettiriyor.
Rumen güzel hayvan hakları ve çevre koruma gibi konularda Romanya'da pek çok projede yer aldı.
Larisa'nın kariyerindeki en önemli sıçrama ulusal televizyon ve radyo programlarına katılması olmuştu. Bu platformlarda meşhur olduktan sonra çıkarttığı albümle gündeme geldi.
2021 yılında Zanzibar'dan taşınan Rumen oyuncu, Covid-19 pandemisinin ardından müziği bıraktığını duyurdu.
Zanzibar'a taşındığından beri ortalıklarda görünmeyen Larisa, geçenlerde yaptığı bir paylaşımla OnlyFans adlı sosyal medya platformunda hesap açtığını duyurdu.
Larisa, Zanzibar'a taşındıktan sonra kendini bulduğunu ve sahnelere döneceğini duyurdu.
OnlyFans'ta hesap açtıktan sonra sahne adını Ariza L olarak güncelledi.
Ariza L kullanıcı adıyla giriş yaptığı OnlyFans'ta yaklaşık 11.000 beğenisi ve 350'den fazla gönderisi bulunan güzel yıldızın aylık aboneliğin maliyeti 20 dolar!
Güçlü sesinin yanı sıra söz yazarlığında da oldukça kabiliyetli olan Larisa, gelecek aylarda yeni bir single çıkartacağını duyurarak hayranlarını mutlu etti.
Larisa, OnlyFans aboneleri ile gerçekleştirdiği bir partide eğlencenin dozunu kaçırınca Zanzibar Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.