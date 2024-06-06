Kayıp güzel ortaya çıktı

Kayıp güzel ortaya çıktı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yaklaşık üç yıl önce yerli ve yabancı müzik listelerini fethetmeyi başaran Romanya'nın en popüler sanatçılarından Larisa Borza, son günlerde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

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2014'te çıkarttığı Dale Papi adlı parçası Youtube'ta 87 milyondan fazla izlenen Rumen şarkıcı Larisa Borza, Aralık 1989'da Romanya'nın Lași kentinde dünyaya geldi.

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Dale Papi ile müzik listelerini altüst eden Larisa'nın ikinci şarkısı olan Droppin da bomb ise YouTube'da 30 milyon izlenme sayısını aştı.

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Rumen şarkıcı, sosyal medyada ve özellikle de İnstagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu.

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Instagram'da yaklaşık 250.000 takipçisi olan güzel şarkıcı, bir kaç yıldan beri ortalarda gözükmüyordu.

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Rumen yıldız, Instagram gönderilerinde sık sık vücudunu sergilemesiyle de ayrı bir üne kavuştu.

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Her fırsatta doğayı ve kampçılığı çok sevdiğini belirten şarkıcı, sık sık doğa gezilerinden fotoğraf paylaşıyor.

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Larisa müzik ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra kişisel hayatı ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sık sık bahsettiriyor.

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Rumen güzel hayvan hakları ve çevre koruma gibi konularda Romanya'da pek çok projede yer aldı.

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Larisa'nın kariyerindeki en önemli sıçrama ulusal televizyon ve radyo programlarına katılması olmuştu. Bu platformlarda meşhur olduktan sonra çıkarttığı albümle gündeme geldi.

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2021 yılında Zanzibar'dan taşınan Rumen oyuncu, Covid-19 pandemisinin ardından müziği bıraktığını duyurdu.

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Zanzibar'a taşındığından beri ortalıklarda görünmeyen Larisa, geçenlerde yaptığı bir paylaşımla OnlyFans adlı sosyal medya platformunda hesap açtığını duyurdu.

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Larisa, Zanzibar'a taşındıktan sonra kendini bulduğunu ve sahnelere döneceğini duyurdu.

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OnlyFans'ta hesap açtıktan sonra sahne adını Ariza L olarak güncelledi.

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Ariza L kullanıcı adıyla giriş yaptığı OnlyFans'ta yaklaşık 11.000 beğenisi ve 350'den fazla gönderisi bulunan güzel yıldızın aylık aboneliğin maliyeti 20 dolar!

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Güçlü sesinin yanı sıra söz yazarlığında da oldukça kabiliyetli olan Larisa, gelecek aylarda yeni bir single çıkartacağını duyurarak hayranlarını mutlu etti.

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Larisa, OnlyFans aboneleri ile gerçekleştirdiği bir partide eğlencenin dozunu kaçırınca Zanzibar Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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