Kayıp harfler canlanıyor! Kültür sanat şöleni yaşanacak

İstanbul’un kültür sanat sahnesinde yankı uyandıran bir sergi, sanatseverleri unutulmaya yüz tutmuş dillerin gizemli dünyasına çağırdı. Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” sergisi, Pilevneli Mecidiyeköy’de kapılarını açtı.

Kültürel mirasın korunması ve yok olan dillerin yeniden hatırlanması temalarını merkeze alan sergi, sanatın evrensel diliyle tarihsel bir sorgulamaya kapı araladı.

Güneştekin’in renkli ve katmanlı eserleri, kaybolan alfabelerin hikâyesini görsel bir şölene dönüştürerek izleyicileri derin bir düşünce yolculuğuna çıkardı.

KAYIP ALFABE: UNUTULMUŞ DİLLERİN İZİNDE

“Kayıp Alfabe”, sadece bir sanat sergisi değil, aynı zamanda kültürel hafızanın korunmasına yönelik güçlü bir manifesto. Ahmet Güneştekin, sergi kapsamında, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında bir zamanlar konuşulan ancak bugün unutulmuş dillerin sembollerini ve alfabelerini eserlerine taşıdı.

Sümerce, Hititçe, Urartuca gibi kadim dillerin izlerini modern sanatla buluşturan sanatçı, bu dillerin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bir toplumu tanımlayan kültürel kodlar olduğunu vurguladı.

Londra Üniversitesi’nde dilbilim profesörü olan Dr. Martin Worthington, unutulmuş dillerin kültürel kimlik üzerindeki etkisine dikkat çekti. Worthington, “Bir dil kaybolduğunda, sadece kelimeler değil, o dile özgü düşünce biçimleri, hikâyeler ve dünya görüşleri de yok olur. Güneştekin’in sergisi, bu kaybın sanatsal bir yansıması olarak büyük bir etki oluşturuyor” dedi.

Worthington’ın bir araştırması, Mezopotamya dillerinin yazıtlarının arkeolojik buluntular aracılığıyla yeniden keşfedilmesinin, kültürel mirasın korunmasında kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

SANATIN HAFIZAYI CANLANDIRMA GÜCÜ

Güneştekin’in eserleri, kaybolan alfabeleri soyut formlar ve canlı renk paletleriyle yeniden hayata döndürüyor. Sergideki en dikkat çekici parçalardan biri, Sümer çivi yazısından esinlenen ve mitolojik anlatılarla zenginleştirilmiş bir enstalasyon. Sanatçı, bu eserlerinde geleneksel ile moderni harmanlayarak, geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor. New York’ta sanat eleştirmeni ve küratör Barbara Pollack, Güneştekin’in yaklaşımını “kültürel arkeoloji ile çağdaş sanatın cesur bir sentezi” olarak tanımlıyor. Pollack, “Ahmet Güneştekin, kaybolan dillerin sessiz çığlıklarını görselleştirerek sanatın hafızayı canlandırma gücünü ortaya koyuyor” diyor.

Sergi, aynı zamanda bilimsel bir zemine de oturuyor. UNESCO’nun 2024 raporuna göre, dünya genelinde 7.000’den fazla dilin yarısı 21. yüzyılın sonuna kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu veri, “Kayıp Alfabe” sergisinin yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda sosyokültürel bir sorumluluk taşıdığını gösterdi.

KÜLTÜR SANAT SAHNESİNDE YENİ BİR SOLUK

Pilevneli Mecidiyeköy’deki sergi alanı, Güneştekin’in eserlerini tamamlayan etkileyici bir atmosfer sunuyor. Sergi, ziyaretçilere interaktif bir deneyim de vadediyor; bazı eserlerin yanında yer alan QR kodlar, izleyicileri kaybolan dillerin tarihine dair kısa belgesellere yönlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen sergi, İstanbul’un kültür sanat takviminde öne çıkan etkinliklerden biri olarak dikkat çekti.

Kayıp Alfabe”nin Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesine yeni bir soluk getirdiğini ifade ediyor.

GELECEĞE MİRAS: KÜLTÜREL HAFIZANIN KORUNMASI

“Kayıp Alfabe”, sadece bir sergi değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına yönelik bir çağrı. Ahmet Güneştekin, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Her kaybolan dil, insanlığın bir parçasını da alıp götürüyor. Sanat, bu kayıpları hatırlatmanın ve geleceğe taşımmanın en güçlü yollarından biri,” diyor. Sergi, 2025 yazına kadar ziyarete açık olacak ve ardından Berlin ile New York’ta sanatseverlerle buluşacak.

Sergiyi ziyaret edenler, kaybolan dillerin sessiz hikâyelerine tanıklık ederken, kültürel hafızanın korunmasının önemini bir kez daha hissediyor. “Kayıp Alfabe”, Ahmet Güneştekin’in sanatsal vizyonuyla, unutulmuş dillerin izlerini günümüze taşıyarak kültür sanat dünyasında derin bir iz bıraktı.