Kayıp hayvanlar ormanda bulundu: Musabeyli’de mutlu son!

Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde yaşayan Ş.Ö., ahırdaki 26 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya haber verdi.

Hayvanlarının çalınmış olabileceğini düşünen Ş.Ö., ahır kapısının açık olduğunu da ifade etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ancak hırsızlığa dair herhangi bir iz bulunmadı.

Özel devriye ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda, kaybolan hayvanlar köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda tespit edildi.

Hayvanlar, sahibine sağ salim teslim edildi.