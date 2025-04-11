Kayıp hayvanlar ormanda bulundu: Musabeyli’de mutlu son!

Kaynak: İHA
Kayıp hayvanlar ormanda bulundu: Musabeyli’de mutlu son!

Kilis'te kaybolan 26 küçükbaş hayvan, jandarmanın arama çalışmalarıyla 4 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulundu. Hırsızlık izine rastlanmadı, hayvanlar sahibine teslim edildi.

Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde yaşayan Ş.Ö., ahırdaki 26 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya haber verdi.

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Hayvanlarının çalınmış olabileceğini düşünen Ş.Ö., ahır kapısının açık olduğunu da ifade etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ancak hırsızlığa dair herhangi bir iz bulunmadı.

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Özel devriye ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda, kaybolan hayvanlar köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda tespit edildi.

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Hayvanlar, sahibine sağ salim teslim edildi.

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