Kayıp İlayda'nın babası Remiz Demir Yeniçağ'a konuştu: 16 yaşındaki kızım evden ayrılırken yanında sadece...

Düzenleme: Mina Akcan
Kayıp İlayda'nın babası Remiz Demir Yeniçağ'a konuştu: 16 yaşındaki kızım evden ayrılırken yanında sadece...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki İlayda Demir'den 6 gündür haber alamayan 6 çocuk babası Remiz Demir "Kızımın hayatından endişe ediyorum. Evden ayrılırken yanına sadece elbisesini almış" dedi.

Türkiye günlerce Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine odaklanmıştı. Her gelişmesi medyada geniş yer bulmaya devam ediyor. Ardından da Van'da cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş de medya da gündem oluşturdu.

Bu olayların son bulması tek temenni olmuştu. Ancak son kayıp haberi de Şanlıurfa'dan geldi. 16 yaşındaki İlayda Demir de sırra kadem bastı. Yanına evdeki tek telefonu bile almayan ve cebinde de parası olmayan İlayda Demir, Eyyübiye İlçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yanına bir kaç kıyafet alarak ayrıldı.

Kimseye bir şey söylemeyen genç kız hava kararmasına rağmen eve dönmeyince ailesi hayatından endişe ederek kayıp başvurusunda bulundu. Polisler kayıp başvurusunun üzerinden 24 saat geçtikten sonra İlayda Demir'i bulmak için arama çalışmalarına başladı. Yakınlarının ve arkadaşlarının evleri tek tek incelemeye alındı.

Kamera kayıtları saatlerce incelendi sonuç alınamadı. Ama polis ekipleri kamera kayıtlarını en ufak bir ip ucu bulma ümideyle incelemeye devam ediyor.

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"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

6 çocuk babası Remiz Demir kızının bir an önce bulunmasını istiyor. Büyük şok yaşayan Remiz Demir "İlayda evimizin tek kızıydı. Ev hanımıydı. Her hangi bir sorunu yoktu. Cumartesi günü kimseye bir şey demeden evden çıkıp gitmiş. Akşam eve gelmeyince çok meraklandık. Polise gittik. Kayıp ihbarında bulunduk. Eve geldiğimizde dolabına baktık. Bir kaç elbiseninin yerinde olmadığını gördük. Ertesi gün de polis ekipleri aramaya başladı. Kızımın bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Görenlerin polise ihbar etmesini istiyorum. O evimizin tek kızıydı" dedi.

Kızının psikolojik sorunu olmadığını da belirten Remiz Demir "Yaşadığım duyguları her ana baba anlar. Yüreğim sıkışıyor. Ailece biz de kızımızı bulmak umuduyla cadde cadde sokak sokak dolaşıyoruz" diye konuştu.

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