Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme! Yalova açıklarında teknesi paramparça bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme! Yalova açıklarında teknesi paramparça bulunmuştu

Yalova’dan Bozcaada’ya giderken teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay, olayında flaş gelişme. 6’ncı günde kayıp olarak aranan iş adamının parçalanan teknesinde parçalar bulunmuştu. Daha önce serbest bırakılan “Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 6'ncı günde devam ederken, olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Halit Yukay nerede? 6’ncı günde kurbağa adamlar devrede! Teknenin yeni parçaları bulunduHalit Yukay nerede? 6’ncı günde kurbağa adamlar devrede! Teknenin yeni parçaları bulundu

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıkmıştı.

Dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan "Arel 7" adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme! Yalova açıklarında teknesi paramparça bulunmuştu

Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme! Yalova açıklarında teknesi paramparça bulunmuştu

Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme! Yalova açıklarında teknesi paramparça bulunmuştu

Son Haberler
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!
Arka Sokaklar’ın Şule’si aşkıyla tatilde!
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor