Kayıp kadının kemiklerine iki yıl sonra ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp kadının kemiklerine iki yıl sonra ulaşıldı

ABD, Colorado'da iki yılı aşkın süredir kayıp olan 55 yaşındaki Edna Quintana'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bu keşif, bölgedeki gizemli kayıp vakalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Colorado'da 2023 yılının Mayıs ayında kaybolan Edna Quintana'nın kalıntıları, Saguache County'nin uzak bir bölgesinde yürüyüş yapan biri tarafından bulundu. Yetkililer, 17 Haziran'daki bu ihbar üzerine olay yerine hemen intikal etti. Saguache County Şerif Ofisi ve Colorado Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri, Colorado Adli Köpek Timleri'nin de desteğiyle bölgede detaylı inceleme yaptı.

El Paso County Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, kalıntıların 25 Haziran'da Edna Quintana'ya ait olduğu kesinleşti. 28 Haziran günü Polis tarafından ailesine bilgi verilirken, ölüm sebebiyle ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi. CBI, 2023'teki Quintana aramasında başka kayıp kişilere ait kalıntılar bulunduğunu, bunların James Montoya ve Suzanne Morphew'a ait olduğunu doğruladı.

untitled-design-2023-09-28t164235-513.webp

Son Haberler
Chopard, 20. yılını 20 adet ürettiği özel saatiyle kutluyor
Chopard, 20. yılını 20 adet ürettiği özel saatiyle kutluyor
Malezya halkı yolsuzlukla mücadele için sokağa indi
Malezya halkı yolsuzlukla mücadele için sokağa indi
Yıldız oyuncudan şaşırtan açıklama: "Ailemden vazgeçmem istendi"
Yıldız oyuncudan şaşırtan açıklama: "Ailemden vazgeçmem istendi"
"İsrail Gazze'ye giden yardım çuvallarına uyuşturucu saklıyor" Adnan Zentürk açıkladı
"İsrail Gazze'ye giden yardım çuvallarına uyuşturucu saklıyor" Adnan Zentürk açıkladı
Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan övgüsü
Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan övgüsü