Kayıp kadının kemiklerine iki yıl sonra ulaşıldı

Colorado'da 2023 yılının Mayıs ayında kaybolan Edna Quintana'nın kalıntıları, Saguache County'nin uzak bir bölgesinde yürüyüş yapan biri tarafından bulundu. Yetkililer, 17 Haziran'daki bu ihbar üzerine olay yerine hemen intikal etti. Saguache County Şerif Ofisi ve Colorado Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri, Colorado Adli Köpek Timleri'nin de desteğiyle bölgede detaylı inceleme yaptı.

El Paso County Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, kalıntıların 25 Haziran'da Edna Quintana'ya ait olduğu kesinleşti. 28 Haziran günü Polis tarafından ailesine bilgi verilirken, ölüm sebebiyle ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi. CBI, 2023'teki Quintana aramasında başka kayıp kişilere ait kalıntılar bulunduğunu, bunların James Montoya ve Suzanne Morphew'a ait olduğunu doğruladı.