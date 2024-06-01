Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor

Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor
Kaynak: DHA / İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, evlerinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B. için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları yürütülmeye başlandı.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 1

29 Mayıs'ta Cizre'de evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan genç kız S.S.B.'nin ailesi, yaşananları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 2

Gelen ihbar üzerine bölgede arama faaliyetleri başlatıldı.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 3

Arama ekipleri, S.S.B.'nin düşmüş olabileceği düşünülen Dicle Nehri bölgesinde aramalarını yoğunlaştırdı.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 4

Nehirde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 10 kişilik ekip, Bitlis AFAD'dan gelen 3 dalgıç ve sonar teknolojisi cihazı,

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 5

Tatvan'dan 6 'kurbağa adam', Diyarbakır'dan 6 kişilik AFAD su üstü ekibi ve bot, Cizre Belediyesi'nden 3 dalgıç ve bot ile arama çalışmalarına başlandı.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 6

Cizre Kaymakamı Nazlı Demir de arama çalışmaları hakkında bilgi almak üzere bölgeye geldi.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 7

Yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar S.S.B.'ye ait herhangi bir iz bulunamadı.

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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 8
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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 9
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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 23
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Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor 24
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