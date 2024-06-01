Kayıp kız çocuğu Dicle Nehri’nde aranıyor

29 Mayıs'ta Cizre'de evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan genç kız S.S.B.'nin ailesi, yaşananları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Gelen ihbar üzerine bölgede arama faaliyetleri başlatıldı.
Arama ekipleri, S.S.B.'nin düşmüş olabileceği düşünülen Dicle Nehri bölgesinde aramalarını yoğunlaştırdı.
Nehirde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 10 kişilik ekip, Bitlis AFAD'dan gelen 3 dalgıç ve sonar teknolojisi cihazı,
Tatvan'dan 6 'kurbağa adam', Diyarbakır'dan 6 kişilik AFAD su üstü ekibi ve bot, Cizre Belediyesi'nden 3 dalgıç ve bot ile arama çalışmalarına başlandı.
Cizre Kaymakamı Nazlı Demir de arama çalışmaları hakkında bilgi almak üzere bölgeye geldi.
Yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar S.S.B.'ye ait herhangi bir iz bulunamadı.