Kayıp kız çocuğu ormanda ölü bulundu

Fransa'nın başkenti Paris’in güneyinde bulunan Épinay-sur-Orge bölgesinde kaybolan 11 yaşındaki bir kız çocuğu, bir ormanda ölü bulundu. Evry Savcılığı, olayın bir çocuk cinayeti olarak değerlendirildiğini ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cuma günü okul çıkışında kaybolan küçük kız için ailesi hemen polisle irtibata geçti. Yetkililer, geniş çaplı bir arama operasyonu başlatarak bölgedeki ormanlık alanları ve çevreyi taradı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kız çocuğunun cansız bedeni gece saatlerinde ormanda bulundu.

Fransız basınına göre, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, çocuğun kayboluşu ve ölümüyle ilgili olup olmadığına dair soruşturma devam ediyor. Yetkililer, delil toplama çalışmalarının sürdüğünü ve soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Fransa’da çocuklara yönelik şiddet olayları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yetkililer bu tür olaylara karşı sert önlemler alınacağını vurguladı.