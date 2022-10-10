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Kayıp köpeği Latte için ödül koydu 

Denizli'de, kafede baktığı köpeği 5 aylık 'Latte'nin kaybolduğunu belirten Şeref Acar (52), bulana 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:38
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Kayıp köpeği Latte için ödül koydu 

Kayıp köpeği Latte için ödül koydu 
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki Eflatun Sokak'ta kafe işleten Şeref Acar'ın 'Kopay' cinsi, 5 aylık 'Latte' isimli köpeği, 18 Eylül'de kayboldu.

Acar, köpeğini gidebileceği yerlerde aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden yardım isteyen Acar, yine de sonuç elde edemedi.

Köpeğini bulana 5 bin lira para ödülü vereceğini belirten Şeref Acar, "'Latte'yi 5 ay önce yolda bulup, sahiplendim. Köpeğime kafede bakıyordum. Yavru 5 aylıktı, özellikle çocukları çok severdi, onlarla oynardı. Eşim ve çocuklarım da onu çok severdi, ailemizin bir parçası oldu ancak bir anda kayboldu. Aramadığımız yer kalmadı. Çalındığını düşünüyoruz" dedi.(DHA)

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